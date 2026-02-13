Во всех районах страны ожидается пыльная буря, важно ограничить физическую активность

Министерство экологии и минздрав предупреждают: с полуденных часов во всех районах страны ожидается повышенное загрязнение воздуха пылью, и качество воздуха существенно ухудшится из-за большого количества вдыхаемых частиц.

Пыльная буря объясняется юго-западными ветрами, которые переносят пыль и песок из Северной Африки в наш регион.

В связи с этим чувствительным группам населения – людям с сердечными и легочными заболеваниями, пожилым, детям и беременным женщинам – следует избегать интенсивной физической нагрузки на улице. Остальным рекомендуется снизить уровень физической нагрузки.

Ожидается, что в течение субботы в Галилее и на Голанских высотах качество воздуха улучшится, а в остальных районах страны сохранится дымка и пыльная взвесь в воздухе.

Следить за станциями мониторинга состояния воздуха можно на сайте https://air.sviva.gov.il/.