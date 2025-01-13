Вотум недоверия правительству провалился в Кнессете

В преддверии возможной сделки по освобождению заложников Кнессет отклонил вотум недоверия правительству, поданный фракцией "Еш Атид" на тему "Правительство Нетаниягу сделало мир небезопасным для бойцов и военнослужащих ЦАХАЛа".

Вотум недоверия поддержали 36 депутатов, четверо воздержались, проголосовавших против не было. Для того, чтобы вотум недоверия правительству был утвержден Кнессетом, требуется абсолютное большинство в 61 голос, таким образом, 36 голосов недостаточно.

Поводом для вотума недоверия стал инцидент с угрозами ареста военнослужащего ЦАХАЛа Юваля Вагдани в Бразилии. Вагдани, переживший резню на фестивале Nova, попал под расследование в Бразилии по решению бразилоьского суда. Расследование началось после обращения в суд палестинской организации HRF. Истцы потребовали привлечь к ответственности военнослужащего за "взрыв жилого здания в Газе, находящегося вне зоны военных действий". По утверждению подавших жалобу активистов, дома, взорванные при участии военнослужащего, использовались в качестве укрытия для "палестинских беженцев". Активисты HRF заявили, что их жалоба подкреплена более чем 500 документами.

Вскоре Юваль Вагдани вернулся из Бразилии в Израиль. Родственники Юваля опубликовали слова благодарности всем, кто помогал в этой истории, и сообщили, что Юваль в дальнейшем не намерен публиковать видеозаписи о своей службе в Газе.