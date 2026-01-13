Задержаны трое вооруженных преступников, грабивших магазины к югу от Хеврона под видом солдат ЦАХАЛа

ЦАХАЛ сообщает о задержании троих подозреваемых (двух граждан Израиля и одного жителя Палестинской автономии) в вооруженных ограблениях магазинов в арабской деревне Ад-Даария, к югу от Хеврона.

Ранее сообщалось, что вооруженные люди в военной форме, выдававшие себя за солдат Армии обороны Израиля, ограбили магазины в Ад-Даарии

В сообщении ЦАХАЛа подчеркивается, что грабители не были военнослужащими. При аресте у них было изъято оружие.

В операции по задержанию преступников участвовали силы ЦАХАЛа, израильской полиции и пограничной службы.