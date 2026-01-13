x
13 января 2026
|
последняя новость: 13:43
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
13 января 2026
|
13 января 2026
|
последняя новость: 13:43
13 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Задержаны трое вооруженных преступников, грабивших магазины к югу от Хеврона под видом солдат ЦАХАЛа

время публикации: 13 января 2026 г., 13:43 | последнее обновление: 13 января 2026 г., 13:47

ЦАХАЛ сообщает о задержании троих подозреваемых (двух граждан Израиля и одного жителя Палестинской автономии) в вооруженных ограблениях магазинов в арабской деревне Ад-Даария, к югу от Хеврона.

Ранее сообщалось, что вооруженные люди в военной форме, выдававшие себя за солдат Армии обороны Израиля, ограбили магазины в Ад-Даарии

В сообщении ЦАХАЛа подчеркивается, что грабители не были военнослужащими. При аресте у них было изъято оружие.

В операции по задержанию преступников участвовали силы ЦАХАЛа, израильской полиции и пограничной службы.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 13 января 2026

Вооруженные ограбления около Хеврона, бандиты выдавали себя за солдат