13 января 2026
13 января 2026
13 января 2026
13 января 2026
Израиль

Вооруженные ограбления около Хеврона, бандиты выдавали себя за солдат

время публикации: 13 января 2026 г., 12:08 | последнее обновление: 13 января 2026 г., 12:08

ЦАХАЛ сообщает о поступившей информации по поводу того, что вооруженные люди в военной форме, выдававшие себя за солдат Армии обороны Израиля, ограбили магазины в арабской деревне Ад-Даария, к югу от Хеврона.

В сообщении ЦАХАЛа подчеркивается, что грабители не были военнослужащими. Ведется преследование грабителей.

Информация уточняется.

Израиль
