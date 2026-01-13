Вооруженные ограбления около Хеврона, бандиты выдавали себя за солдат

ЦАХАЛ сообщает о поступившей информации по поводу того, что вооруженные люди в военной форме, выдававшие себя за солдат Армии обороны Израиля, ограбили магазины в арабской деревне Ад-Даария, к югу от Хеврона.

В сообщении ЦАХАЛа подчеркивается, что грабители не были военнослужащими. Ведется преследование грабителей.

Информация уточняется.