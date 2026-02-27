x
27 февраля 2026
|
последняя новость: 16:16
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
27 февраля 2026
|
27 февраля 2026
|
последняя новость: 16:16
27 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Пресс-секретарь ЦАХАЛа: "Понимаю, чувство неопределенности… Указания для населения не изменились"

Иран
ЦАХАЛ
время публикации: 27 февраля 2026 г., 15:59 | последнее обновление: 27 февраля 2026 г., 16:29
Пресс-секретарь ЦАХАЛа: "Понимаю, чувство неопределенности… Указания для населения не изменились"
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-секретарь ЦАХАЛа Эфри Дефрин опубликовал, ставшее традиционным за последние несколько недель обращение, посвященное ситуации вокруг Ирана.

"Я понимаю чувство неопределенности и напряжение, которые испытывают граждане в свете последних событий. ЦАХАЛ внимательно следит за ситуацией в Иране и находится в полной боевой готовности для вашей защиты. Мы действуем в полной координации с нашими партнерами для усиления обороны", – заявляет он.

Эфри Дефрин подчеркнул, что указания Службы тыла не претерпели никаких изменений. "Если что-то изменится, мы оповестим вас", – добавил он.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 27 февраля 2026

875-й день войны: действия в Газе и Ливане, операции в Иудее и Самарии
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 27 февраля 2026

Конфликты в коалиции и изменение избирательной системы. Итоги политической недели
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 27 февраля 2026

Командующий CENTCOM представил Трампу сценарии действий против Ирана