Пресс-секретарь ЦАХАЛа: "Понимаю, чувство неопределенности… Указания для населения не изменились"
время публикации: 27 февраля 2026 г., 15:59 | последнее обновление: 27 февраля 2026 г., 16:29
Пресс-секретарь ЦАХАЛа Эфри Дефрин опубликовал, ставшее традиционным за последние несколько недель обращение, посвященное ситуации вокруг Ирана.
"Я понимаю чувство неопределенности и напряжение, которые испытывают граждане в свете последних событий. ЦАХАЛ внимательно следит за ситуацией в Иране и находится в полной боевой готовности для вашей защиты. Мы действуем в полной координации с нашими партнерами для усиления обороны", – заявляет он.
Эфри Дефрин подчеркнул, что указания Службы тыла не претерпели никаких изменений. "Если что-то изменится, мы оповестим вас", – добавил он.
Ссылки по теме