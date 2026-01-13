x
13 января 2026
13 января 2026
13 января 2026
последняя новость: 12:08
13 января 2026
Израиль

Из-за затоплений частично перекрыты 90-я и 375-я трассы

время публикации: 13 января 2026 г., 12:03 | последнее обновление: 13 января 2026 г., 12:05

Полиция уведомляет о перекрытии движения по некоторым автомобильным трассам из-за погодных условий. Перекрытия вызваны затоплениями или угрозой затоплений.

Трасса 90 перекрыта от перекрестка Драгот до отелей Мертвого моря закрыта в обоих направлениях.

Трасса 375 от перекрестка Эциона до перекрестка Мата в обоих направлениях.

Водителей просят соблюдать осторожность и учитывать погодные и дорожные условия.

