Из-за затоплений частично перекрыты 90-я и 375-я трассы
время публикации: 13 января 2026 г., 12:03 | последнее обновление: 13 января 2026 г., 12:05
Полиция уведомляет о перекрытии движения по некоторым автомобильным трассам из-за погодных условий. Перекрытия вызваны затоплениями или угрозой затоплений.
Трасса 90 перекрыта от перекрестка Драгот до отелей Мертвого моря закрыта в обоих направлениях.
Трасса 375 от перекрестка Эциона до перекрестка Мата в обоих направлениях.
Водителей просят соблюдать осторожность и учитывать погодные и дорожные условия.