Около Иерусалима женщина получила крайне тяжелые травмы в затопленном доме
время публикации: 13 января 2026 г., 08:46 | последнее обновление: 13 января 2026 г., 08:51
Утром 13 января в иерусалимскую больницу "Адаса Ар а-Цофим" была доставлена в критическом состоянии женщина примерно 50 лет, получившая тяжелые травмы в результате падения на нее предметов в затопленном доме.
Пострадавшую сначала привезли на контрольно-пропускной пункт Шуафат, а затем бригада скорой помощи "Маген Давид Адом" доставила ее в больницу.
Обстоятельства этого происшествия уточняются.