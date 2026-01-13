Около Иерусалима женщина получила крайне тяжелые травмы в затопленном доме

Утром 13 января в иерусалимскую больницу "Адаса Ар а-Цофим" была доставлена в критическом состоянии женщина примерно 50 лет, получившая тяжелые травмы в результате падения на нее предметов в затопленном доме.

Пострадавшую сначала привезли на контрольно-пропускной пункт Шуафат, а затем бригада скорой помощи "Маген Давид Адом" доставила ее в больницу.

Обстоятельства этого происшествия уточняются.