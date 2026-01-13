x
13 января 2026
|
последняя новость: 08:57
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
13 января 2026
|
13 января 2026
|
последняя новость: 08:57
13 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Около Иерусалима женщина получила крайне тяжелые травмы в затопленном доме

Дожди
Мада
время публикации: 13 января 2026 г., 08:46 | последнее обновление: 13 января 2026 г., 08:51
Около Иерусалима женщина получила крайне тяжелые травмы в затопленном доме
Пресс-служба МАДА

Утром 13 января в иерусалимскую больницу "Адаса Ар а-Цофим" была доставлена в критическом состоянии женщина примерно 50 лет, получившая тяжелые травмы в результате падения на нее предметов в затопленном доме.

Пострадавшую сначала привезли на контрольно-пропускной пункт Шуафат, а затем бригада скорой помощи "Маген Давид Адом" доставила ее в больницу.

Обстоятельства этого происшествия уточняются.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook