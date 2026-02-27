x
27 февраля 2026
|
последняя новость: 14:49
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
27 февраля 2026
|
27 февраля 2026
|
последняя новость: 14:49
27 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Авианосец USS Gerald R. Ford приближается к Израилю, он прибудет в порт Хайфы

США
ВМС
время публикации: 27 февраля 2026 г., 14:14 | последнее обновление: 27 февраля 2026 г., 14:29
Авианосец USS Gerald R. Ford приближается к Израилю, он прибудет в порт Хайфы
Especialista en comunicación de 2da clase Ridge Leoni/Armada de EEUU vía AP

Авианосец USS Gerald R. Ford армии США направляется к порту Хайфы. ВМС США заявили, что системы корабля работают штатно, а обычные неполадки устранялись без ущерба для боеготовности, сообщает новостная служба "Кан".

ВМС США опровергают сообщения о неисправностях канализационной системы на авианосце, подчеркивая, что все системы корабля функционируют как положено. В ходе длительного пребывания вдали от порта приписки система санитарии выдержала миллионы случаев использования, а единичные засоры оперативно устраняются ремонтными командами без ущерба для оперативной готовности.

Представители ВМС США признают, что развертывание продолжительностью более восьми месяцев вдали от порта приписки – непростая задача, но подчеркивают, что моральный дух на борту авианосца остается высоким, и все условия жизни, включая снабжение водой, продовольствием и быстрым интернетом для экипажа, соблюдаются.

Об остановке на Крите перед подходом к израильскому побережью было сказано, что авианосец заходил в порт Крита для планового пополнения запасов продовольствия, топлива и боеприпасов. Во время стоянки морякам предоставили возможность отдохнуть и провести время на острове.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 23 февраля 2026

США завершили развертывание своих сил в регионе. Что дальше? Комментарий Давида Шарпа
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 23 февраля 2026

Авианосец Gerald R. Ford миновал Италию и следует на Ближний Восток
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 23 февраля 2026

WSJ: продление дежурства авианосца USS Gerald R. Ford тяжело сказывается на моряках
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 20 февраля 2026

СМИ: авианосец Gerald R. Ford будет размещен в Средиземном море для защиты Израиля