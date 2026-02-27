Авианосец USS Gerald R. Ford армии США направляется к порту Хайфы. ВМС США заявили, что системы корабля работают штатно, а обычные неполадки устранялись без ущерба для боеготовности, сообщает новостная служба "Кан".

ВМС США опровергают сообщения о неисправностях канализационной системы на авианосце, подчеркивая, что все системы корабля функционируют как положено. В ходе длительного пребывания вдали от порта приписки система санитарии выдержала миллионы случаев использования, а единичные засоры оперативно устраняются ремонтными командами без ущерба для оперативной готовности.

Представители ВМС США признают, что развертывание продолжительностью более восьми месяцев вдали от порта приписки – непростая задача, но подчеркивают, что моральный дух на борту авианосца остается высоким, и все условия жизни, включая снабжение водой, продовольствием и быстрым интернетом для экипажа, соблюдаются.

Об остановке на Крите перед подходом к израильскому побережью было сказано, что авианосец заходил в порт Крита для планового пополнения запасов продовольствия, топлива и боеприпасов. Во время стоянки морякам предоставили возможность отдохнуть и провести время на острове.