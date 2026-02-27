x
Израиль

Посольство Китая в Израиле призвало своих граждан подготовиться к чрезвычайной ситуации

Иран
Китай
Израиль
время публикации: 27 февраля 2026 г., 15:05 | последнее обновление: 27 февраля 2026 г., 16:04
Посольство Китая в Израиле призвало своих граждан подготовиться к чрезвычайной ситуации
AP Photo/Chan Long Hei

Посольство Китая в Тель-Авиве призвало своих граждан, находящихся в Израиле, усилить меры предосторожности в сфере безопасности и подготовиться к чрезвычайной ситуации.

Гражданам Китая в Израиле рекомендовано установить приложение для получения предупреждений о ракетных обстрелах и строго следовать указаниям Службы тыла.

