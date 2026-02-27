В районе Шхема ультраправыми израильтянами ранены двое правозащитников

Недалеко от деревни Кусра, в районе Шхема, ультраправые израильтяне атаковали активистов правозащитной организации.

Радиостанция "Кан Бет" передает, что ультраправые активисты были вооружены, а их лица были скрыты масками.

Ранены двое правозащитников. На вертолете "Маген Давид Адом" они были доставлены в больницу "Бейлинсон" в Петах-Тикве. Состояние раненых средней тяжести.

И нападавшие и пострадавшие – граждане Израиля.

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что к месту происшествия были направлены военные. Ведется розыск участников нападения. Полиция Ариэля расследует обстоятельства инцидента. В сообщении подчеркивается, что речь идет о серьезном инциденте: "ЦАХАЛ и полиция решительно осуждают подобные акты насилия и продолжат действовать для обеспечения безопасности жителей и поддержания порядка".