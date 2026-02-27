x
27 февраля 2026
|
последняя новость: 16:16
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
27 февраля 2026
|
27 февраля 2026
|
последняя новость: 16:16
27 февраля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В районе Шхема ультраправыми израильтянами ранены двое правозащитников

Иудея и Самария
время публикации: 27 февраля 2026 г., 15:22 | последнее обновление: 27 февраля 2026 г., 16:04
В районе Шхема ультраправыми израильтянами ранены двое правозащитников
Flash90

Недалеко от деревни Кусра, в районе Шхема, ультраправые израильтяне атаковали активистов правозащитной организации.

Радиостанция "Кан Бет" передает, что ультраправые активисты были вооружены, а их лица были скрыты масками.

Ранены двое правозащитников. На вертолете "Маген Давид Адом" они были доставлены в больницу "Бейлинсон" в Петах-Тикве. Состояние раненых средней тяжести.

И нападавшие и пострадавшие – граждане Израиля.

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что к месту происшествия были направлены военные. Ведется розыск участников нападения. Полиция Ариэля расследует обстоятельства инцидента. В сообщении подчеркивается, что речь идет о серьезном инциденте: "ЦАХАЛ и полиция решительно осуждают подобные акты насилия и продолжат действовать для обеспечения безопасности жителей и поддержания порядка".

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook