Установлен рекорд Тель-авивского марафона
время публикации: 27 февраля 2026 г., 14:17 | последнее обновление: 27 февраля 2026 г., 14:17
Победителем Тель-авивского марафона стал кениец Диксон Ниакунди Симба, преодолевший дистанцию за 2 часа 10 минут 14 секунд.
Первые шесть мест заняли бегуны из Кении.
Эфиопка Бараки Гебриала стала рекордсменкой Тель-авивского марафона.
Она преодолела дистанцию за 2 часа 35 минут 20 секунд.
Предыдущий рекорд - 2 часа 35 минут 51 секунда - был установлен в 2017 году.
