27 февраля 2026
Спорт

Установлен рекорд Тель-авивского марафона

Спорт/важное
Легкая атлетика
время публикации: 27 февраля 2026 г., 14:17 | последнее обновление: 27 февраля 2026 г., 14:17
Установлен рекорд Тель-авивского марафона
AP Photo/Sebastian Scheiner

Победителем Тель-авивского марафона стал кениец Диксон Ниакунди Симба, преодолевший дистанцию за 2 часа 10 минут 14 секунд.

Первые шесть мест заняли бегуны из Кении.

Эфиопка Бараки Гебриала стала рекордсменкой Тель-авивского марафона.

Она преодолела дистанцию за 2 часа 35 минут 20 секунд.

Предыдущий рекорд - 2 часа 35 минут 51 секунда - был установлен в 2017 году.

Спорт
