МИД Израиля объявил о прекращении контактов с агентствами ООН и международными организациями

После проверки и обсуждения, проведенных вслед за выходом США из десятков международных организаций, министр иностранных дел Гидеон Саар принял решение, что Израиль немедленно прекратит любые контакты с нижеперечисленными агентствами ООН и международными организациями.

Кроме того, министр иностранных дел поручил своему ведомству незамедлительно рассмотреть (при необходимости консультируясь с соответствующими правительственными министерствами) вопрос о продолжении сотрудничества Израиля с другими организациями. Дополнительные решения будут приняты после тщательной проверки и дальнейшего обсуждения.

Из списка организаций, упомянутых в заявлении США, Израиль уже разорвал связи со следующими структурами:

- Канцелярия Специального представителя Генерального секретаря ООН по вопросу о детях и вооруженных конфликтах. Эта канцелярия позорным образом включила ЦАХАЛ в "черный список", распространенный в 2024 году. Израиль – единственное демократическое государство в этом списке, наряду с ИГИЛ и "Боко Харам". Израиль прекратил контакты с этой канцелярией еще в июне 2024 года.

- Структура "ООН-женщины" (UN Women). Организация намеренно проигнорировала все случаи сексуального насилия, совершенные против израильских женщин 7 октября 2023 года. Глава местного отделения UN Women завершила свою каденцию здесь по требованию Израиля. Израиль аннулировал соглашение о сотрудничестве с организацией и уведомил Генсека ООН о прекращении любого взаимодействия с ней, начиная с июля 2024 года.

- Конференция ООН по торговле и развитию (UNCTAD). Организация опубликовала десятки резких антиизраильских отчетов. Израиль не поддерживает с ней контакты уже много лет.

- Экономическая и социальная комиссия ООН для Западной Азии (ESCWA). Организация ежегодно публикует жесткие антиизраильские отчеты, служащие основой для дальнейших антиизраильских резолюций. Израиль не поддерживает с ней контакты уже много лет.

В дополнение к вышеупомянутым организациям было принято решение разорвать связи со следующими структурами:

- Альянс цивилизаций ООН. Организация, основанная Турцией и Испанией, претендует на продвижение межкультурного и межрелигиозного диалога, однако не приглашала Израиль к участию в своей деятельности и на протяжении многих лет служила платформой для нападок на Израиль.

- "ООН-энергетика" (UN Energy). Расточительная организация, отражающая избыточную и неэффективную бюрократию ООН.

- Глобальный форум по миграции и развитию. Форум подрывает способность суверенных государств обеспечивать соблюдение своих иммиграционных законов.

МИД Израиля намерен провести тщательную проверку в отношении других организаций, и дальнейшие решения будут приняты позднее.