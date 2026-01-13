Духовный лидер "Дегель а-Тора" призвал учащихся йешив не участвовать в демонстрациях

Глава литовского направления в ультраортодоксальном иудаизме раввин Дов Ландо призвал учащихся йешив воздержаться от участия в демонстрациях против закона о призыве.

По словам раввина Ландо, являющегося одним из духовных лидеров партии "Дегель а-Тора", участие в таких демонстрациях причиняет ущерб и не приносит пользы "борьбе за изучающих Тору".

"Есть те, кто выступают против, и они организуют демонстрации, они причиняют большой ущерб. Не участвуйте в демонстрациях", – сказал раввин.

По его словам, "воспитатели и преподаватели должны пояснить ученикам, что есть те, кто пытаются решить проблему, а демонстрации причиняют вред".

"Задача преподавателей заключается в том, чтобы успокоить учеников и дать им возможность спокойно, не испытывая страха, учить Тору", – добавил раввин Ландо.

Напомним, что духовные лидеры "Дегель а-Тора" одобрили продолжение переговоров по вопросу о законе Боаза Бисмута. В "Дегель а-Тора" требуют от "Агудат Исраэль", второй составляющей блока "Яадут а-Тора", не препятствовать утверждению закона.