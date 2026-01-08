x
08 января 2026
|
последняя новость: 00:47
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
08 января 2026
|
08 января 2026
|
последняя новость: 00:47
08 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Трамп распорядился о выходе США из 66 международных организаций, включая структуры ООН

США
Дональд Трамп
ООН
время публикации: 08 января 2026 г., 00:47 | последнее обновление: 08 января 2026 г., 00:53
Трамп распорядился о выходе США из 66 международных организаций, включая структуры ООН
AP Photo/Evan Vucci

Дональд Трамп подписал президентский указ о выходе Соединенных Штатов из 66 международных организаций, в том числе из 31 структуры ООН. В Белом доме заявили, что эти организации "больше не служат американским интересам".

Reuters пишет, что, согласно опубликованному разъяснению, федеральным ведомствам предписано прекратить участие и финансирование перечисленных в документе организаций и структур. При этом в заявлении Белого дома конкретный список организаций не приводится.

По информации Associated Press, согласно указу, США должны прекратить участие в работе Фонда ООН в области народонаселения (UNFPA) и выйти из Рамочной конвенции ООН об изменении климата (UNFCCC).

В госдепартаменте заявляют, что эти структуры являются "избыточными", "плохо управляемыми" и "расточительными", либо представляют угрозу суверенитету страны."

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 10 декабря 2025

Конгрессмен-республиканец представил законопроект о выходе США из NATO
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 02 августа 2025

FOX News: Госдепартамент призывает распустить UNRWA – агентство безнадежно скомпрометировано
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 09 марта 2025

Активисты BDS возмущены прекращением федерального финансирования Колумбийского университета