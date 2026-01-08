Трамп распорядился о выходе США из 66 международных организаций, включая структуры ООН

Дональд Трамп подписал президентский указ о выходе Соединенных Штатов из 66 международных организаций, в том числе из 31 структуры ООН. В Белом доме заявили, что эти организации "больше не служат американским интересам".

Reuters пишет, что, согласно опубликованному разъяснению, федеральным ведомствам предписано прекратить участие и финансирование перечисленных в документе организаций и структур. При этом в заявлении Белого дома конкретный список организаций не приводится.

По информации Associated Press, согласно указу, США должны прекратить участие в работе Фонда ООН в области народонаселения (UNFPA) и выйти из Рамочной конвенции ООН об изменении климата (UNFCCC).

В госдепартаменте заявляют, что эти структуры являются "избыточными", "плохо управляемыми" и "расточительными", либо представляют угрозу суверенитету страны."