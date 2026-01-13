Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, во вторник, 13 января, температура понизится. Дожди с грозами от севера до Негева. Затопления в низинах. Очень сильный ветер. Шторм на побережье Средиземного моря. Снегопад на Хермоне и на других вершинах Голанских высот. Возможен слабый снегопад в горах центра страны (в частности, в Самарии), местами гололед. Вечером осадки ослабнут.

В Иерусалиме – 4-9 градусов, в Тель-Авиве – 9-16, в Хайфе – 9-15, в Эйлате – 13-20, в Беэр-Шеве – 9-14, на побережье Мертвого моря – 13-18, в Ашкелоне и Ашдоде – 12-16, в Ариэле – 5-10, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 9-13, на Голанских высотах – 7-10.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 19 градусов, высота волн – 350-750 см. Купание крайне опасно.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть юго-западный ветер (до 40 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 40 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 35 км/ч), в районе Эйлатского залива – западный (до 20 км/ч).

В среду – слабые дожди. В четверг – переменная облачность. В пятницу местами слабые дожди. В субботу-понедельник – без осадков, солнечно.