Ронель Фишер признал свою вину: десятилетний судебный процесс завершился сделкой

Адвокат Ронель Фишер, обвинявшийся в серии преступлений, связанных с взяточничеством, коррупцией, вымогательством с угрозами и другими, заключил сделку с судом: он признал себя виновным в обмен на снятие части обвинений. Судебный процесс против Ронеля Фишера, длящийся более десяти лет, закончен.

В соответствии с исправленным обвинительным заключением, Ронель Фишер признается и будет признан виновным в попытке посредничества при даче взятки, получении имущества, добытого преступным путем и попытке помешать правосудию.

Соглашение не включает вопрос наказания: обвинение настаивает на реальном тюремном заключении, подчеркивая тяжесть деяний Фишера и серьезный ущерб общественному доверию.

В соответствии с исправленным обвинительным заключением, Ронель Фишер, работавший адвокатом, вместе со следователем Эраном Малкой (который ранее был признан виновным в рамках сделки с правосудием и отбыл тюремное заключение), действовал с целью предотвращения или закрытия уголовных расследований чувствительного свойства.

В частности, Ронел Фишер предложил бывшему председателю профсоюза Ашдодского порта Алону Хасану "закрыть дело" за 150 тысяч долларов, утверждая, что он способен при помощи взяток "нужным людям" в полиции добиться прекращения расследования. Когда Фишер получил папку с деньгами, он был арестован.