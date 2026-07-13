На юге сектора Газы ликвидирован контрабандист, доставлявший ХАМАСу амуницию

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщает, что в воскресенье 12 июля ЦАХАЛ нанес удар на юге сектора Газы, в результате которого был ликвидирован Мустафа Уэйси, контрабандой доставлявший на территорию сектора оружие и амуницию.

Во время войны Уэйси участвовал в поставках оружия в сектор Газы, а в последнее время продолжал попытки переправить военное оборудование с целью восстановления военного крыла террористической организации ХАМАС.

В ЦАХАЛе заявляют, что амуниция, которую он пытался переправить, предназначалась для морского и воздушного использования.