На юге сектора Газы ликвидирован контрабандист, доставлявший ХАМАСу амуницию
время публикации: 13 июля 2026 г., 17:50 | последнее обновление: 13 июля 2026 г., 17:50
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщает, что в воскресенье 12 июля ЦАХАЛ нанес удар на юге сектора Газы, в результате которого был ликвидирован Мустафа Уэйси, контрабандой доставлявший на территорию сектора оружие и амуницию.
Во время войны Уэйси участвовал в поставках оружия в сектор Газы, а в последнее время продолжал попытки переправить военное оборудование с целью восстановления военного крыла террористической организации ХАМАС.
В ЦАХАЛе заявляют, что амуниция, которую он пытался переправить, предназначалась для морского и воздушного использования.
Ссылки по теме