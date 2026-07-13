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Здоровье

МАДА предупреждает: во время футбольных матчей растет риск сердечного приступа

Мада
Болезни сердца
Футбол
ЧМ по футболу 2026
время публикации: 13 июля 2026 г., 18:32 | последнее обновление: 13 июля 2026 г., 18:36
МАДА предупреждает: во время футбольных матчей растет риск сердечного приступа
Пресс-служба МАДА

В разгар чемпионата мира по футболу "Маген Давид Адом" публикует предостережение для болельщиков: сильные эмоции во время матчей могут представлять опасность для здоровья, особенно для людей из группы риска.

Главный парамедик МАДА доктор Сапир Ботнер отмечает, что футбол остается одним из самых популярных видов спорта в мире, а болельщики нередко слишком эмоционально переживают поражения и победы своих команд.

Исследования, проведенные в Германии во время чемпионатов мира 2006 и 2014 годов, показали, что во время матча и в течение получаса после его окончания возрастает число сердечно-сосудистых осложнений. У мужчин риск возникновения сердечного приступа увеличивался в 3,25 раза, у женщин – в 1,8 раза. При этом подобные случаи чаще происходили после поражения любимой команды, чем после ее победы.

Исследования также показали, что риск возрастает прежде всего у болельщиков национальной команды своей страны. По словам Ботнера, в Израиле это особенно актуально для репатриантов, продолжающих поддерживать сборные стран происхождения, по крайней мере до тех пор, пока сборная Израиля не станет участницей чемпионата мира.

Врач отмечает, что подобные эмоциональные реакции возникают и во время матчей внутренних израильских турниров. По его словам, поражение любимой команды "может буквально разбить сердце" и повысить риск сердечного приступа. Дополнительным фактором риска может стать совместный просмотр матчей с друзьями, сопровождающийся употреблением алкоголя.

"Существует так называемый синдром праздничного сердца – внезапные нарушения сердечного ритма, возникающие после употребления алкоголя. В сочетании с сильными эмоциями во время просмотра матча это может дополнительно увеличить риск", – пояснил Ботнер.

Он рекомендует людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией, диабетом и другими хроническими заболеваниями, помнить, что здоровье важнее результата футбольного матча. "Это всего лишь спорт. Берегите свое сердце. В любой экстренной ситуации необходимо звонить в диспетчерскую МАДА по телефону 101", – подчеркнул доктор Ботнер.

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