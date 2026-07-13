Трамп объявил, что США будут взимать плату за безопасность в Ормузском проливе

Президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты берут на себя обеспечение безопасности судоходства в Ормузском проливе и возобновляют морскую блокаду Ирана. Соответствующее заявление он опубликовал в социальной сети Truth Social.

"Ормузский пролив ОТКРЫТ и останется ОТКРЫТЫМ с Ираном или без него", – написал Трамп.

Американский президент заявил о восстановлении режима блокады, который, по его словам, будет распространяться исключительно на суда, связанные с Ираном: "Мы восстанавливаем ИРАНСКУЮ БЛОКАДУ, названную так потому, что она препятствует только входу и выходу судов Ирана или его торговых партнеров. Все остальные страны будут иметь справедливый и открытый доступ к проливу".

Трамп также объявил, что отныне США будут обеспечивать безопасность судоходства в Ормузском проливе и будут взимать за свои услуги 20% от стоимости всех перевозимых грузов. "Отныне США будут известны как "СТРАЖи ОРМУЗСКОГО ПРОЛИВА", – написал он.

По словам Трампа, создание нового механизма начнется немедленно. При этом он не уточнил, каким образом будет рассчитываться 20-процентный сбор, кто должен будет его платить и на каком правовом основании США намерены его взимать.

Заявление прозвучало на фоне нового обострения между США и Ираном и резкого сокращения движения коммерческих судов через Ормузский пролив. Тегеран утверждает, что пролив закрыт, тогда как Вашингтон настаивает, что маршрут остается открытым для международного судоходства.