x
13 июля 2026
|
последняя новость: 19:33
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
13 июля 2026
|
13 июля 2026
|
последняя новость: 19:33
13 июля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

CENTCOM: впервые армия США применила в бою морские дроны

Война с Ираном
США
время публикации: 13 июля 2026 г., 18:19 | последнее обновление: 13 июля 2026 г., 18:38
CENTCOM: впервые армия США применила в бою морские дроны
Кадр из видео CENTCOM

Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило об ударе по объекту технического обслуживания подводных лодок и кораблей в Иране c помощью беспилотных надводных аппаратов.

"Вчера силы CENTCOM, задействовав несколько ударных надводных беспилотников-камикадзе, успешно атаковали объект по обслуживанию подводных лодок и кораблей в Иране", – говорится в заявлении командования.

По данным CENTCOM, три безэкипажных катера Corsair нанесли удары по порту военно-морской базы в Бендер-Аббасе.

"Это стало первым случаем применения американскими силами морских беспилотников в боевых операциях", – подчеркнули в командовании.

В CENTCOM заявили, что удары, нанесенные минувшей ночью, "снизили возможности Ирана продолжать атаки на коммерческое судоходство".

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 13 июля 2026

Начало новой эры: ВСУ впервые применили в бою пулеметного робота, десантированного морским дроном
// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 29 июня 2016

В Израиле впервые осуществлен запуск торпеды с беспилотного катера
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 15 января 2014

"Элбит" научит израильские "Геркулесы" использовать коммерческие воздушные коридоры