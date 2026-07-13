CENTCOM: впервые армия США применила в бою морские дроны

Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило об ударе по объекту технического обслуживания подводных лодок и кораблей в Иране c помощью беспилотных надводных аппаратов.

"Вчера силы CENTCOM, задействовав несколько ударных надводных беспилотников-камикадзе, успешно атаковали объект по обслуживанию подводных лодок и кораблей в Иране", – говорится в заявлении командования.

По данным CENTCOM, три безэкипажных катера Corsair нанесли удары по порту военно-морской базы в Бендер-Аббасе.

"Это стало первым случаем применения американскими силами морских беспилотников в боевых операциях", – подчеркнули в командовании.

В CENTCOM заявили, что удары, нанесенные минувшей ночью, "снизили возможности Ирана продолжать атаки на коммерческое судоходство".