CENTCOM: впервые армия США применила в бою морские дроны
Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило об ударе по объекту технического обслуживания подводных лодок и кораблей в Иране c помощью беспилотных надводных аппаратов.
"Вчера силы CENTCOM, задействовав несколько ударных надводных беспилотников-камикадзе, успешно атаковали объект по обслуживанию подводных лодок и кораблей в Иране", – говорится в заявлении командования.
По данным CENTCOM, три безэкипажных катера Corsair нанесли удары по порту военно-морской базы в Бендер-Аббасе.
"Это стало первым случаем применения американскими силами морских беспилотников в боевых операциях", – подчеркнули в командовании.
В CENTCOM заявили, что удары, нанесенные минувшей ночью, "снизили возможности Ирана продолжать атаки на коммерческое судоходство".
Yesterday, using multiple one-way attack surface drones, CENTCOM forces successfully struck a submarine and ship maintenance facility in Iran. Three Corsair unmanned surface vessels hit the port at Bandar Abbas Naval Base, marking the first time American forces have employed sea… pic.twitter.com/bOM2kmgRxz— U.S. Central Command (@CENTCOM) July 13, 2026