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Израиль

Два ресторана сети Japanika в центре Израиля подверглись нападениям

Полиция
Криминал
время публикации: 13 июля 2026 г., 18:06 | последнее обновление: 13 июля 2026 г., 18:36
Два ресторана сети Japanika в центре Израиля подверглись нападениям
Miriam Alster/Flash90

Полиция расследует серию нападений на рестораны сети Japanika, принадлежащей бизнесмену и владельцу футбольного клуба "Бейтар" Бараку Абрамову.

В ночь на 13 июля осколочную гранату бросили в витрину ресторана Japanika в Кирьят-Оно. Еще один филиал в Рамат-Гане был поврежден взрывом самодельного устройства. Кроме того, неизвестные попытались поджечь ресторан Japanika в Гиватаиме, пожара не было, потому что огонь быстро погас сам.

Во всех трех случаях был причинен материальный ущерб помещениям, но пострадавших нет. Полиция проверяет возможную связь между инцидентами. Подозреваемые пока не задержаны.

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