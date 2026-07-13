В Иерусалиме пройдут масштабные учения полиции, будет отрабатываться сценарий теракта

Полиция Иерусалимского округа проведет во вторник, 14 июля, масштабные учения в рамках программы подготовки и проверки готовности к чрезвычайным ситуациям. Учения, в ходе которых будут отрабатываться различные сценарии чрезвычайных ситуаций, включая террористические атаки, пройдут в Иерусалиме с 07:00 до 12:00.

Во время учений в Иерусалиме и на основных дорогах, ведущих в город, ожидается повышенная активность сил безопасности, полицейских автомобилей и спецтехники.

Полиция просит жителей выполнять указания сотрудников, работающих на местах. В случае реальных чрезвычайных ситуаций телефон экстренной службы полиции 100 будет работать в обычном режиме.