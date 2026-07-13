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Израиль

В Реховоте задержан подозреваемый в попытке похищения двух 12-летних девочек

Дети
Реховот
время публикации: 13 июля 2026 г., 18:58 | последнее обновление: 13 июля 2026 г., 18:58
В Реховоте задержан подозреваемый в попытке похищения двух 12-летних девочек
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция расследует предполагаемую попытку похищения 12-летних девочек в Реховоте. По информации Walla, инцидент произошел вечером в четверг, когда девочки возвращались домой.

По словам одной из девочек, мужчина ехал за ними на автомобиле, затем остановился и несколько раз потребовал, чтобы они сели в машину. "Мы очень испугались и побежали домой", – рассказала одна из них изданию Walla.

Одна из девочек успела снять происходящее на телефон. После обращения ее семьи в полицию подозреваемого задержали для допроса. Расследование продолжается.

Израиль
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