В Реховоте задержан подозреваемый в попытке похищения двух 12-летних девочек

Полиция расследует предполагаемую попытку похищения 12-летних девочек в Реховоте. По информации Walla, инцидент произошел вечером в четверг, когда девочки возвращались домой.

По словам одной из девочек, мужчина ехал за ними на автомобиле, затем остановился и несколько раз потребовал, чтобы они сели в машину. "Мы очень испугались и побежали домой", – рассказала одна из них изданию Walla.

Одна из девочек успела снять происходящее на телефон. После обращения ее семьи в полицию подозреваемого задержали для допроса. Расследование продолжается.