Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

В Панаме в ДТП погибла туристка из Израиля и еще несколько израильтян пострадали

время публикации: 13 мая 2026 г., 17:04 | последнее обновление: 13 мая 2026 г., 17:07
AP Photo/Jorge Saenz

Израильтянка погибла и несколько граждан Израиля получили травмы различной степени тяжести в результате столкновения микроавтобуса с автобусом в городе Ла-Чоррера в Панаме.

Смерть женщины была констатирована на месте, пострадавшие доставлены в местную больницу.

Международное подразделение организации ЗАКА совместно с МИД Израиля работают над доставкой тела погибшей для захоронения в Израиле и организацией эвакуации пострадавших для продолжения лечения на родине.

