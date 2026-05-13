13 мая 2026
последняя новость: 17:04
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Экономика

Лоукостер Wizz Air возобновит полеты в Израиль с 28 мая

время публикации: 13 мая 2026 г., 16:58 | последнее обновление: 13 мая 2026 г., 17:07
Moshe Shai/FLASH90

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air официально объявила о возобновлении полетов в Израиль с 28 мая, сообщает портал PassportNews. Решение принято после того, как Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA) сняло рекомендацию воздержаться от полетов в Израиль.

Компания планирует восстановить маршруты в несколько крупных европейских городов, в том числе в Лондон, Будапешт, Бухарест, Ларнаку, Варшаву, Милан и Рим. Билеты уже поступили в продажу на сайте и в приложении компании.

13 мая о возобновлении полетов в Израиль в ближайшее время объявила группа Lufthansa. Итальянская ITA Airways планирует вернуться в июле.

