Лоукостер Wizz Air возобновит полеты в Израиль с 28 мая

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air официально объявила о возобновлении полетов в Израиль с 28 мая, сообщает портал PassportNews. Решение принято после того, как Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA) сняло рекомендацию воздержаться от полетов в Израиль.

Компания планирует восстановить маршруты в несколько крупных европейских городов, в том числе в Лондон, Будапешт, Бухарест, Ларнаку, Варшаву, Милан и Рим. Билеты уже поступили в продажу на сайте и в приложении компании.

13 мая о возобновлении полетов в Израиль в ближайшее время объявила группа Lufthansa. Итальянская ITA Airways планирует вернуться в июле.