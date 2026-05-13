ЦАХАЛ опубликовал видеозапись ликвидации боевика "Хизбаллы" на юге Ливана

Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 13 мая 2026 г., 09:00 | последнее обновление: 13 мая 2026 г., 09:01
ЦАХАЛ опубликовал видеозапись из танка 401-й бронетанковой бригады, действующей под командованием 146-й дивизии в Южном Ливане.

По данным армейской пресс-службы, силы 401-й бригады продолжают операции южнее передней линии обороны, уничтожая инфраструктуру "Хизбаллы" и устраняя угрозы. В ходе одной из операций военные выявили боевика, использовавшего средства наблюдения за израильскими силами. Террорист был ликвидирован выстрелом из танкового орудия.

В ходе операции были обнаружены противотанковые ракеты.

