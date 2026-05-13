Суд по мелким искам обязал "Эль-Аль" оплатить расходы пассажиров, застрявших во время войны в Греции

Тель-Авивский суд по мелким искам удовлетворил иск супружеской пары, застрявшей в Салониках в период операции "Народ как лев" из-за отмены авиарейсов, против авиакомпании "Эль-Аль".

В результате отмены полетов истцы были вынуждены оставаться в Греции еще две недели, а затем купить билеты на рейс другой авиакомпании, чтобы вернуться домой, так и не получив помощи от "Эль-Аля".

Адвокаты авиакомпании настаивали, что операция «Народ как лев» представляла собой исключительное и непредвиденное событие, что, по мнению компании, является основанием для признания форс-мажора. Компания также заявила, что работала в условиях крайне ограниченных людских ресурсов и делала все возможное для помощи пассажирам.

Заместитель председателя суда, судья Эфрат Босни, разъяснила в решении, что "ответчик был обязан исполнить свои обязательства и предоставить истцам услуги поддержки в том виде, в каком они определены законом, а не предоставлять им самим искать жилье за рубежом и нести расходы на проживание и питание на протяжении 13 дней вынужденного пребывания вне Израиля".

Также судья отметила, что "Эль-Аль" не предоставил внятного объяснения, почему истцы не были включены в эвакуационные списки.

В итоге суд обязал "Эль-Аль" выплатить истцам 6581 шекель в счет подтвержденных расходов на проживание. Требования о компенсации морального ущерба и расходов на одежду были отклонены.