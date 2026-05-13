Свидетельства еврейской истории: уникальные древние монеты, обнаруженные в США, возвращены Израилю

11 мая в Нью-Йорке состоялась церемония передачи Израилю двух редких древних монет, обнаруженных в США. На одной из них изображена храмовая Менора-семисвечник, вторая, найденная в Ашкелоне, существует всего в двух экземплярах. Монеты были отчеканены в древности в Стране Израиля, но были похищены "черными археологами", незаконно вывезены из страны и проданы в США с аукциона.

На основе информации, переданной сотрудниками Отдела по борьбе с хищениями археологических ценностей Управления древностей, было возбуждено следствие против аукционных домов и покупателей. Совместные с США следственные мероприятия укрепили доказательную базу. Монеты были изъяты и переданы Израилю.

Одна из них – бронзовая, отчеканенная в при последнем царе из династии Хасмонеев Антигоне Втором, правившем в 40-37 годах до н.э. На одной из сторон изображена храмовая Менора, это одно из самых ее первых ее художественных изображений. По сути, отмечает Управление древностей, это единственная такая еврейская монета еврейского происхождения. На второй стороне монеты – особенный стол для хлеба, также относившийся к храмовой утвари

Решение короля Антигона, известного также как Мататиягу, изобразить на монете еврейские символы, скорее всего, связано с желанием укрепить свою поддержку среди евреев. В эти годы он вел борьбу с Иродом, которого поддерживал Рим. Речь идет о последней монете, отчеканенной Хасмонеями, она украшена национальным символом. Вывоз из Израиля таких монет запрещен.

Вторая монета – тетрадрахма периода Персидского владычества, отчеканенная в Ашкелоне из серебра. Это одна из древнейших монет, изготовленных в Израиле, существующая всего в двух экземплярах. Ее дизайн позаимствован у афинской тетрадрахмы, которая в тот период была широко распространена. На одной ее стороне – голова богини Афины в шлеме, на другой символ богини и города – сова. Рядом буквы "алеф" и "нун" финикийским шрифтом, указывающие на ашкелонскую чеканку.

"Эти уникальные монеты, важные исторические свидетельства, наконец возвращаются домой. Они также отражают особенно тесное сотрудничество нашего подразделения с израильским Управлением древностей. Это должно стать примером для возвращения объектов наследия, разграбленных в мире", – заявил на церемонии глава американского подразделения по борьбе с кражей древностей полковник Мэтью Богданос.

"США и Израиль действуют плечом к плечу не только в сфере безопасности, но и при возвращении домой нашей национальной истории. Редкая монета с менорой – свидетельство насчитывающего тысячелетия еврейского присутствия в Стране Израиля. Похищение древностей – попытка стереть историю, отрезать нас от корней. Но это не получится", – заявил министр наследия Амихай Элиягу.