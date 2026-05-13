Пропалестинские акции в Нью-Йорке сопровождались нападениями и задержаниями

За последние дни в Нью-Йорке серия пропалестинских акций у еврейских учреждений сопровождалась стычками, нападениями и задержаниями. СМИ сообщают прежде всего о событиях около Young Israel of Midwood в Бруклине вечером 11 мая, где проходило мероприятие, связанное с продажей недвижимости в Израиле и поселениях Иудеи и Самарии. Пропалестинские активисты утверждали, что протестуют против продажи "украденной палестинской земли", местные жители и произраильские демонстранты расценили акцию у синагоги как запугивание еврейской общины.

По данным NY1, у здания в Мидвуде собрались сотни людей с обеих сторон, полиция перекрыла улицы и выставила заграждения. New York Post пишет, что на видеозаписях с места событий видно, как участница акции дергает еврейскую женщину за волосы, а другой участник направляет стробоскоп в лицо мальчику в ортодоксальной одежде. По сведениям издания, были задержаны четыре человека, подозреваемых в нападениях, нарушении общественного порядка, бросании предметов и повреждении автомобиля. Brooklyn Paper также сообщает о четырех задержаниях, в том числе о задержании пропалестинской активистки, обвиненной в том, что она дернула женщину за волосы, и двух произраильских участников, обвиненных в бросании яиц.

Jerusalem Post сообщает, что акцию около Young Israel of Midwood организовала группа PAL-Awda NY/NJ. Демонстранты собрались напротив здания, где проходило мероприятие Great Israeli Real Estate, и размахивали флагами ООП, а также как минимум одним флагом "Хизбаллы".

Минюст США рассматривает возможность федеральных обвинений в связи с инцидентами у синагоги в Бруклине, пишет New York Post. Помощник генпрокурора США по гражданским правам Хармит Дхиллон заявила, что ведомство изучает материалы и может подключиться к делу, если будут выявлены нарушения федерального законодательства. NYPD заявила, что в район были направлены около 400 полицейских. В руководстве полиции Нью-Йорка говорят о необходимости одновременно обеспечивать безопасность и право на демонстрации.

Акция в Мидвуде стала второй подобной демонстрацией у еврейского учреждения Нью-Йорка за неделю. 5 мая пропалестинские активисты протестовали около Park East Synagogue на Манхэттене, где также проходило мероприятие, связанное с израильской недвижимостью. Тогда около ста пропалестинских демонстрантов собрались у синагоги, произошли стычки с произраильскими демонстрантами и полицией после попыток приблизиться к зданию. New York Post отмечала, что мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани тогда поддержал право демонстрантов протестовать против мероприятия, одновременно заявив, что осуждает антисемитизм.

Активистка Ольга Журавская охарактеризовала события в Нью-Йорке как погромы. "Вчера погромы были в Бруклине – избивали евреев, наших женщин, наших детей. И сегодня аналогичная история готовится в Квинсе", – пишет она.