В гости к главному противнику: Трамп впервые с 2017 года отправился в Китай

Президент США Дональд Трамп отправился с визитом в Китай. 14 мая он проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. На повестке дня – торговое и экономическое сотрудничество, пошлины, отношения с Тайванем, война с Ираном.

Предыдущий визит Трампа в КНР состоялся в 2017 году. За эти годы председатель Си значительно консолидировал свою власть, а Китай стал вести более активную внешнюю политику. Усилилась и китайская экономика. Китай активнее действует в Азии, Африке, даже в самих США. Именно Китай американская администрация называет основным противником Америки.

Визит был отложен в связи с войной против Ирана. Исламская республика – один из основных поставщиков энергоносителей в Китай. Тот факт, что США не удается превратить военные успехи в дипломатические, ослабляет позицию Трампа, который рассчитывал в остававшееся до визита время заключить соглашение.

Накануне вылета американский президент отметил, что у него достаточно хорошие отношения с китайским лидером, и предпочел не придавать особого значения разногласиям по иранскому вопросу. "Я не думаю, что нам потребуется его помощь с Ираном. Мы победим – или мирным, или другим путем", – сказал он.

Он также сообщил, что будет обсуждать на переговорах военные поставки Тайваню. Оружие тому нужно в первую очередь для отражения возможной китайской агрессии. Ранее США этот деликатный вопрос с Пекином не обсуждали.

Одна из главных целей визита американского президента – расширение экономического сотрудничества. Трампа сопровождает множество представителей американского бизнес-сообщества, в том числе Элон Маск и Тим Кук.

"Я попрошу президента Си, лидера выдающихся достоинств, "открыть" Китай, чтобы эти блестящие люди могли творить свое волшебство", – написал американский лидер в сети Truth Social.