Каратэ. Израильтяне завоевали три медали в Болгарии

В Болгарии состоялся турнир по каратэ "София Опен. Президентский кубок".

Израильтяне завоевали три медали.

Ахмад Абу Басаль (весовая категория до 84 кг) завоевал серебряную медаль. В финале он проиграл украинцу Артему Алексеенко.

Бронзовыми призерами стали Ронен Гентбарг (весовая категория до 67 кг) и Ротем Эфрони (до 55 кг).