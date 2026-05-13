Спорт

Каратэ. Израильтяне завоевали три медали в Болгарии

время публикации: 13 мая 2026 г., 09:08 | последнее обновление: 13 мая 2026 г., 09:08
Каратэ. Израильтяне завоевали три медали в Болгарии
AP Photo/Eugene Hoshiko

В Болгарии состоялся турнир по каратэ "София Опен. Президентский кубок".

Израильтяне завоевали три медали.

Ахмад Абу Басаль (весовая категория до 84 кг) завоевал серебряную медаль. В финале он проиграл украинцу Артему Алексеенко.

Бронзовыми призерами стали Ронен Гентбарг (весовая категория до 67 кг) и Ротем Эфрони (до 55 кг).

