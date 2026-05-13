Чемпионат Европы по тхэквондо. Израильтяне завоевали три медали
время публикации: 13 мая 2026 г., 08:23 | последнее обновление: 13 мая 2026 г., 08:23
В Мюнхене проходит чемпионат Европы по тхэквондо.
Израильтянка Ривка Баеч (весовая категория до 46 кг) завоевала бронзовую медаль.
Чемпионкой в этой весовой категории стала Камила Салим (Венгрия).
В паралимпийском чемпионате израильтяне завоевали две медали.
Асаф Ясур стал чемпионом в весовой категории до 58 кг. В финале он победил азербайджанца Сабира Зейналова.
Аднан Милад (весовая категория до 63 кг) завоевал серебряную медаль. В финале он проиграл турку Махмуту Бозтеке.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 20 марта 2026
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 08 марта 2026
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 07 марта 2026