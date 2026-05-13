Чемпионат Европы по тхэквондо. Израильтяне завоевали три медали

В Мюнхене проходит чемпионат Европы по тхэквондо.

Израильтянка Ривка Баеч (весовая категория до 46 кг) завоевала бронзовую медаль.

Чемпионкой в этой весовой категории стала Камила Салим (Венгрия).

В паралимпийском чемпионате израильтяне завоевали две медали.

Асаф Ясур стал чемпионом в весовой категории до 58 кг. В финале он победил азербайджанца Сабира Зейналова.

Аднан Милад (весовая категория до 63 кг) завоевал серебряную медаль. В финале он проиграл турку Махмуту Бозтеке.