ЦАХАЛ заявил, что за сутки атаковал более 40 объектов "Хизбаллы" на юге Ливана

ЦАХАЛ сообщил, что за последние сутки нанес удары по более чем 40 объектам "Хизбаллы" в нескольких районах Южного Ливана. Среди атакованных целей – склады вооружений и здания военного назначения, из которых боевики "Хизбаллы", по данным армейской пресс-службы, действовали для подготовки атак против сил ЦАХАЛа и граждан Израиля.

В армии также заявили, что в ходе операций были ликвидированы боевики, представлявшие угрозу израильским силам, и атакованы готовые к запуску пусковые установки, направленные в сторону территории Израиля.