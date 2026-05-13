Политический кризис: нет переговоров, Кнессет на грани роспуска

В ультраортодоксальных партиях продолжают выступать с резкими нападками на "Ликуд" и премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

Кризис вспыхнул после того, как Нетаниягу объявил, что у коалиции нет большинства для утверждения закона о призыве, и оно будет отложено на Кнессет следующего созыва.

"Вот уже два года Нетаниягу кормит нас обещаниями. Нельзя полагаться на человека, который обманывает тебя снова и снова", – цитирует "Кан Бет" слова источника в партии "Яадут а-Тора". По словам источника, "Яадут а-Тора" не намерена голосовать с коалицией. При этом источник в партии не стал отвечать на вопрос, предпримут ли ультраортодоксы конкретные шаги по роспуску Кнессета, как того потребовал накануне духовный лидер "Дегель а-Тора" раввин Дов Ландо. В то же время, раввин Исраэль Кравиц, приближенный раввина Ландо, сказал, что решение о необходимости распустить Кнессет и стремиться к скорейшим выборам – "окончательное и бесповоротное".

Депутаты от ультраортодксальных партий публично не комментируют сложившуюся ситуацию. Журналист издания "Бехадрей харедим" Янки Фарбер сказал накануне редакции Newsru.co.il, что нынешний кризис не показной. "У ультраортодоксальных партий нет выбора, без утверждения закона о призыве у них нет легитимации давать нынешней коалиции работать до изначальной даты выборов. А в нынешней ситуации я не вижу, как Нетаниягу может провести законопроект", – сказал Фарбер.

В "Ликуде" продолжают попытки остановить роспуск Кнессета, однако нет никаких прямых переговоров между канцелярией Нетаниягу и лидерами "Яадут а-Тора". Незадолго до того, как раввин Ландо издал свое постановление о необходимости добиваться скорейших выборов, премьер-министр Нетаниягу побеседовал с главой "Дегель а-Тора" Моше Гафни. Эта беседа завершилась безрезультатно.

На фоне кризиса между "Ликудом" и ультраортодоксами, оппозиционные партии подают законы о роспуске Кнессета. 12 мая такой законопроект подала партия "Еш Атид". Ожидается, что на следующей неделе такой же законопроект подаст партия "Наш дом Израиль".

Глава блока "Бэяхад" Нафтали Беннет заявил, выступая на презентации блока, что "союз улонистов разваливается у нас на глазах". "В последние годы "Ликуд" превратился в исполнительный орган воли Гольдкнопфа", – добавил Беннет.

В свою очередь министр энергетики Эли Коэн ("Ликуд") заявил, что его не тревожат угрозы ультраортодоксов развалить коалицию и прекратить союз с Нетаниягу. "Я не думаю, что у нас есть причины беспокоиться. Не вижу ультраортодоксов в коалиции с Гиладом Каривом", – сказал Коэн в интервью "Кан Бет". По его оценке, выборы в Кнессет 26-го созыва пройдут в сентябре.