186 животных в чемодане: задержан вернувшийся из Таиланда турист

Таможенные инспекторы совместно со специалистами из министерства сельского хозяйства и Управления природы и парков предотвратили попытку контрабанды почти двух сотен животных из Таиланда: вернувшийся из поездки турист пытался провезти их в своем чемодане по "зеленому коридору".

24-летний житель Бней-Брака был задержан в аэропорту "Бен-Гурион" после того, как пытался провезти 186 экзотических животных в собственном чемодане. Вернувшись из поездки в Таиланд, он направился по "зеленому коридору", означающему отсутствие товаров, подлежащих декларированию.

Однако таможенники задержали его для досмотра, и обнаружили в его чемодане множество различных животных, включая моллюсков, змей, ящериц, черепах, крабов и других земноводных. Животные перевозились в пакетах и контейнерах, без пищи и воды, в тяжелейших условиях. Стоимость этих животных оценивается в десятки тысяч долларов.

В министерстве сельского хозяйства подчеркивают, что некоторые из животных могут стать инвазивными и способны нанести ущерб местной природе и сельскому хозяйству. Опыт показывает, что контрабандные животные, которые прибывают без соответствующих ветеринарных проверок, часто являются переносчиками опасных паразитов и болезней, поэтому большинство из них погибают вскоре после прибытия.

Контрабанда осуществляется в тяжелых для животных условиях – без пищи, при экстремальных температурах, почти без воздуха, что является нарушением закона о защите животных. В данном случае все животные обнаружили живыми, предпринимаются усилия по их возвращению в страны происхождения.