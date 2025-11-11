На привязи в одиночестве в недостроенном доме: в Тайбе конфискована зеленая мартышка

В полицию в понедельник вечером поступил звонок из Тайбе, где в недостроенном здании обнаружили обезьяну. На место выехали сотрудники муниципального патруля и полицейский наряд, они обнаружили зеленую мартышку, привязанную внутри пустого недостроенного здания в полном одиночестве.

Полицейские вызвали представителей Управления природы и парков, которые забрали животное и перевезли в приют для обезьян возле Бен-Шемена. Это уже 61-я обезьяна, изъятая с начала операции против контрабанды животных в марте 2025 года.

Из приюта сообщили, что зеленая мартышка поступила в очень плохом физическом состоянии, обезьяна сильно истощена. Обезьяна проходит лечение и реабилитацию.

По словам основательницы Израильского приюта для обезьян Тамар Фридман, контрабандных обезьян держат в неподходящих им условиях, в клетках и в одиночестве, что пагубно влияет на психику и здоровье этих социальных и умных животных.

Обезьяны, которых контрабандой завозят в Израиль, страдают всю свою жизнь, – подчеркивает Фридман. – Их забирают у матери в возрасте нескольких недель, содержат в изоляции от сородичей, приковывая цепью на поясе, они находятся в крошечных клетках. Очень часто поступившие к нам обезьяны травмированы в результате привязывания, их зубы вырваны, чтобы укусы были менее болезненными. Но самое главное – обезьяны нуждаются в обществе подобных себе, и этого они лишены".

"В приюте для обезьян мартышки проходят физическую и психологическую реабилитацию, они вновь учатся жить в обществе обезьян, что крайне важно для их психического благополучия, – подчеркивает директор приюта. – Важно помнить, что обезьяны это не домашние животные и не предмет для эксплуатации при создании видео в социальных сетях".

Представитель Управления природы и парков вновь подчеркивает: обезьяна – не домашнее животное, ее место в природе в ее естественной среде обитания, и лишь если нет выбора – в хороших приютах и зоопарках. В израильской природе обезьяны могут стать инвазивным видом, который поставит под угрозу местную экологию.

Если вам известно о человеке, незаконно содержащем дикое животное, или вы столкнулись с экзотическим животным в израильской природе, просьба обратиться в Управление природы и парков по телефону *3639 или в полицию по телефону 100.