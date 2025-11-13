18-летний новобранец скончался на военной базе на юге страны
ЦАХАЛ сообщает о неожиданной смерти военнослужащего на военной базе логистического подразделения Командования тыла на юге страны. По предварительной информации, он потерял сознание и вскоре скончался.
Имя умершего – 18-летний рядовой Эрмиас Бахата из Маале-Адумим.
Обстоятельства его смерти проверяются, проводится медицинский разбор инцидента. Смерть военнослужащего расследует военная полиция, по завершении следственные материалы будут переданы в военную прокуратуру.
Назначена также следственная группа под руководством полковника, которая должна установить причины гибели военнослужащего.
Эрмиас Бахата посмертно был повышен в звании до ефрейтора.