13 ноября 2025
Израиль

18-летний новобранец скончался на военной базе на юге страны

Погибшие
Пресс-служба ЦАХАЛа
ЦАХАЛ
время публикации: 13 ноября 2025 г., 20:55 | последнее обновление: 13 ноября 2025 г., 21:26
18-летний Эрмиас Бахата из Маале-Адумим
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ сообщает о неожиданной смерти военнослужащего на военной базе логистического подразделения Командования тыла на юге страны. По предварительной информации, он потерял сознание и вскоре скончался.

Имя умершего – 18-летний рядовой Эрмиас Бахата из Маале-Адумим.

Обстоятельства его смерти проверяются, проводится медицинский разбор инцидента. Смерть военнослужащего расследует военная полиция, по завершении следственные материалы будут переданы в военную прокуратуру.

Назначена также следственная группа под руководством полковника, которая должна установить причины гибели военнослужащего.

Эрмиас Бахата посмертно был повышен в звании до ефрейтора.

Израиль
