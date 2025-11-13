Авихай Эдраи: ЦАХАЛ не проводил операцию на юге Ливана, машина взорвалась сама

Глава арабского отдела пресс-службы ЦАХАЛа полковник Авихай Эдраи опроверг ранее публиковавшиеся в арабских источниках сообщения об израильском рейде в районе деревни Тул на юге Ливана.

Авихай Эдраи сообщил, что после изучения сообщений ЦАХАЛ установил, что взрыв автомобиля стал результатом неудавшейся попытки "Хизбаллы" доставить оружие контрабандой.

Он подчеркнул, что "Хизбалла" продолжает нарушать условия соглашения о прекращении огня в Ливане и действует под прикрытием гражданского населения, подвергая ливанцев опасности.