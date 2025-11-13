x
13 ноября 2025
13 ноября 2025
13 ноября 2025
последняя новость: 00:40
14 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

Авихай Эдраи: ЦАХАЛ не проводил операцию на юге Ливана, машина взорвалась сама

Пресс-служба ЦАХАЛа
Ливан
Хизбалла
время публикации: 13 ноября 2025 г., 23:40 | последнее обновление: 14 ноября 2025 г., 00:05
Авихай Эдраи: ЦАХАЛ не проводил операцию на юге Ливана, машина взорвалась сама
Пресс-служба ЦАХАЛа

Глава арабского отдела пресс-службы ЦАХАЛа полковник Авихай Эдраи опроверг ранее публиковавшиеся в арабских источниках сообщения об израильском рейде в районе деревни Тул на юге Ливана.

Авихай Эдраи сообщил, что после изучения сообщений ЦАХАЛ установил, что взрыв автомобиля стал результатом неудавшейся попытки "Хизбаллы" доставить оружие контрабандой.

Он подчеркнул, что "Хизбалла" продолжает нарушать условия соглашения о прекращении огня в Ливане и действует под прикрытием гражданского населения, подвергая ливанцев опасности.

Израиль
