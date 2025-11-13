ЦАХАЛ нанес удары по складу оружия и туннелям "Хизбаллы". Видео

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что рано утром в четверг, 13 ноября, ВВС по наводке управления военной разведки нанес удары по складу оружия и подземной террористической инфраструктуре "Хизбаллы" на юге Ливана.

В сообщении отмечается, что атакованная инфраструктура располагалась в непосредственной близости от гражданских объектов, что лишний раз подчеркивает циничное использование "Хизбаллой" жителей Ливана в качестве живого щита для прикрытия своей террористической деятельности.

Командование ЦАХАЛа подчеркивает, что "Хизбалла" не прекращает попытки восстановления своих террористических активов в Ливане, и что деятельность "Хизбаллы" является нарушением соглашений между Израилем и Ливаном.

Отметим, что ранее канал "Аль-Маядин", ассоциированный с "Хизбаллой", сообщал об авиаударах в районе Айтаруна.