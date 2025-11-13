"Совершила аварию и сбежала": экс-министр Лимор Ливнат признана виновной

Бывшая министр образования и культуры Израиля Лимор Ливнат в четверг, 13 ноября, была признана мировым судом в Тель-Авиве виновной по делу о ДТП, произошедшем около двух лет назад. Особо отмечается, что она покинула место аварии.

Ливнат признала вину по всем пунктам обвинения: неосторожное вождение, создание опасности для участников движения при движении задним ходом, причинение телесных повреждений и неисполнение обязанности остановиться и обменяться данными после аварии.

Согласно материалам дела, Лимор Ливнат, сдавая задним ходом, врезалась в прицеп, после чего, запаниковав, включила передачу и на высокой скорости проехала несколько метров, ударив автомобиль, в котором находилась женщина-водитель. Та получила серьезные травмы руки: переломы костей предплечья, раздробление кисти, потребовалась госпитализация на неделю и операция с установкой пластин. Вместо того чтобы остановиться и оказать помощь, Ливнат уехала с места происшествия, а затем врезалась еще в несколько автомобилей. Всего, по данным прокуратуры, были повреждены девять машин и пострадали несколько человек.

На слушании по вопросам наказания сторона обвинения потребовала лишить Ливнат водительских прав на 14 месяцев и назначить ей условный тюремный срок, подчеркивая, что экс-министр "оставила пострадавшую на дороге и попыталась скрыться, продолжая движение и вызывая дополнительные столкновения". Защита просит ограничиться 3-6 месяцами лишения прав без реального заключения, ссылаясь на отсутствие прежних судимостей и общественный вклад подсудимой. Окончательный приговор суд объявит позднее.