Израиль

Задержан подозреваемый в убийстве женщины в Тель-Авиве

Полиция
Убийства
Тель-Авив
время публикации: 13 октября 2025 г., 06:53 | последнее обновление: 13 октября 2025 г., 06:58
Задержан подозреваемый в убийстве женщины в Тель-Авиве
Полиция уведомила о задержании 47-летнего жителя Тель-Авива, подозреваемого в убийстве женщины, обгоревшее тело которой поздно вечером 12 октября было найдено на углу улиц Ицхак Садэ и Игаль Алон.

Задержанный сегодня будет доставлен в суд для принятия решения о продлении срока содержания его под стражей.

Полиция подозревает, что было совершено убийство, после чего тело подожгли.

Тело погибшей для опознания передано в институт судебной медицины "Абу Кабир".

Тело очень сильно обгорело. Первоначально и МАДА, и полиция сообщали, что найдено тело мужчины.

Израиль
