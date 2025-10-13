Задержан подозреваемый в убийстве женщины в Тель-Авиве

Полиция уведомила о задержании 47-летнего жителя Тель-Авива, подозреваемого в убийстве женщины, обгоревшее тело которой поздно вечером 12 октября было найдено на углу улиц Ицхак Садэ и Игаль Алон.

Задержанный сегодня будет доставлен в суд для принятия решения о продлении срока содержания его под стражей.

Полиция подозревает, что было совершено убийство, после чего тело подожгли.

Тело погибшей для опознания передано в институт судебной медицины "Абу Кабир".

Тело очень сильно обгорело. Первоначально и МАДА, и полиция сообщали, что найдено тело мужчины.