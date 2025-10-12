x
12 октября 2025
|
последняя новость: 21:28
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
12 октября 2025
|
12 октября 2025
|
последняя новость: 21:28
12 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

ХАМАС объявил амнистию для членов вооруженных группировок, им предложено сдаться

Газа
ХАМАС
время публикации: 12 октября 2025 г., 21:21 | последнее обновление: 12 октября 2025 г., 21:25
ХАМАС объявил амнистию для членов вооруженных группировок, им предложено сдаться
AP Photo/Jehad Alshrafi

Министерство внутренних дел администрации ХАМАСа в секторе Газы предложило амнистию членам вооруженных группировок, действующих в секторе, если те не совершали убийств. Об этом сообщает агентство Maan.

"Во время войны возникли банды, использовавшие хаос для совершения преступлений, включая нападения на чужую собственность и разграбление гуманитарных грузов. Однако не у всех вступивших в эти банды есть кровь на руках", – говорится в заявлении.

Согласно документу, члены группировок должны сдаться компетентным органам до вечера 19 октября: "Общественная безопасность и права граждан – красная черта, которая нельзя переступать".

Террористическая группировка ХАМАС использует прекращение военных действий и отступление ЦАХАЛа для того, чтобы восстановить власть в секторе Газы. Согласно сообщениям СМИ, она мобилизовала тысячи боевиков, начались расправы с противниками.

Напомним, что согласно плану президента США Дональда Трампа, порядок на покидаемых ЦАХАЛом территориях должны поддерживать международные силы, но эти силы еще не сформированы.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 12 октября 2025

Источники в Газе: в районе Ас-Сабра ХАМАС проводит показательные казни членов клана Дурмуш
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 11 октября 2025

BBC: ХАМАС мобилизует тысячи боевиков, чтобы установить контроль над районами, покидаемыми ЦАХАЛом