В перестрелке в Газе убит "журналист", ставший звездой палестинского интернета

Источники в секторе Газы сообщили, что вечером 12 октября в районе Ас-Сабра города Газа был убит Салах аль-Джафарауи, которому во время войны благодаря своей популярности удалось собрать 13 миллионов долларов иностранных пожертвований.

Сообщается, что связанный с ХАМАСом "журналист" был убит во время перестрелки боевиков ХАМАСа с членами клана Дурмуш.

В начале войны Салах аль-Джафарауи публиковал в социальных сетях пропагандистские ролики, восхвалявшие атаку ХАМАСа 7 октября. На него в Instagram были подписаны 5 миллионов человек. В марте прошлого года его аккаунт был заблокирован. Блогер создал новый аккаунт, в котором теперь рассказывал о страданиях жителей Газы во время войны.

Телеканал "Аль-Акса", связанный с ХАМАСом, передал, что аль-Джафарауи был убит в то время, когда освещал борьбу ХАМАСа с "незаконными милициями", поддерживаемыми Израилем.

Согласно источникам в Газе, после вступления в силу режима прекращения огня с Израилем ХАМАС начал сводить счеты с "коллаборантами" из клана Дурмуш. Жертвами этой бойни стали более 50 членов клана Дурмуш, включая детей, и 12 человек, связанных с ХАМАСом.