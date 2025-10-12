x
12 октября 2025
|
последняя новость: 22:48
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
12 октября 2025
|
12 октября 2025
|
последняя новость: 22:48
12 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В перестрелке в Газе убит "журналист", ставший звездой палестинского интернета

Газа
ХАМАС
время публикации: 12 октября 2025 г., 22:48 | последнее обновление: 12 октября 2025 г., 23:00
В перестрелке в Газе убит блогер, ставший звездой палестинского интернета
соцсети

Источники в секторе Газы сообщили, что вечером 12 октября в районе Ас-Сабра города Газа был убит Салах аль-Джафарауи, которому во время войны благодаря своей популярности удалось собрать 13 миллионов долларов иностранных пожертвований.

Сообщается, что связанный с ХАМАСом "журналист" был убит во время перестрелки боевиков ХАМАСа с членами клана Дурмуш.

В начале войны Салах аль-Джафарауи публиковал в социальных сетях пропагандистские ролики, восхвалявшие атаку ХАМАСа 7 октября. На него в Instagram были подписаны 5 миллионов человек. В марте прошлого года его аккаунт был заблокирован. Блогер создал новый аккаунт, в котором теперь рассказывал о страданиях жителей Газы во время войны.

Телеканал "Аль-Акса", связанный с ХАМАСом, передал, что аль-Джафарауи был убит в то время, когда освещал борьбу ХАМАСа с "незаконными милициями", поддерживаемыми Израилем.

Согласно источникам в Газе, после вступления в силу режима прекращения огня с Израилем ХАМАС начал сводить счеты с "коллаборантами" из клана Дурмуш. Жертвами этой бойни стали более 50 членов клана Дурмуш, включая детей, и 12 человек, связанных с ХАМАСом.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 12 октября 2025

ХАМАС объявил амнистию для членов вооруженных группировок, им предложено сдаться
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 12 октября 2025

Источники в Газе: в ходе перестрелки с кланом Дурмуш убит сын члена политбюро ХАМАСа
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 12 октября 2025

Источники в Газе: в районе Ас-Сабра ХАМАС проводит показательные казни членов клана Дурмуш