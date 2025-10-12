Источники в Газе: в районе Ас-Сабра ХАМАС проводит показательные казни членов клана Дурмуш
время публикации: 12 октября 2025 г., 19:21 | последнее обновление: 12 октября 2025 г., 19:32
Источники в секторе Газы передают, что в районе Ас-Сабра города Газа боевики ХАМАСа осуществляют показательные казни членов семейного клана Дурмуш.
При этом в палестинских блогах появились сообщения, что ранее членами клана Дурмуш был убит связанный с ХАМАСом "журналист" Салах аль-Джафарауи, считавшийся звездой интернета.
Клан Дурмуш базируется в нескольких районах города Газа. Это одна из крупнейших вооруженных семейных группировок, имеющих долгую историю конфликтов с ХАМАСом. Члены клана вовлечены также в организованную преступность и торговлю оружием.
