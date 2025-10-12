x
12 октября 2025
|
последняя новость: 19:21
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
12 октября 2025
|
12 октября 2025
|
последняя новость: 19:21
12 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Источники в Газе: в районе Ас-Сабра ХАМАС проводит показательные казни членов клана Дурмуш

Газа
ХАМАС
время публикации: 12 октября 2025 г., 19:21 | последнее обновление: 12 октября 2025 г., 19:32
Источники в Газе: в районе Ас-Сабра ХАМАС проводит показательные казни членов клана Дугмуш
AP Photo/Mohammed Hajjar

Источники в секторе Газы передают, что в районе Ас-Сабра города Газа боевики ХАМАСа осуществляют показательные казни членов семейного клана Дурмуш.

При этом в палестинских блогах появились сообщения, что ранее членами клана Дурмуш был убит связанный с ХАМАСом "журналист" Салах аль-Джафарауи, считавшийся звездой интернета.

Клан Дурмуш базируется в нескольких районах города Газа. Это одна из крупнейших вооруженных семейных группировок, имеющих долгую историю конфликтов с ХАМАСом. Члены клана вовлечены также в организованную преступность и торговлю оружием.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 08 октября 2025

WSJ: ХАМАС требует вернуть останки братьев Синуаров
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 24 сентября 2025

ЦАХАЛ: боевики ХАМАСа вновь используют больницу "Шифа" как военный объект. Видео
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 21 сентября 2025

Боевики ХАМАСа казнили трех жителей Газы за сотрудничество с Израилем