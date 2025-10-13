x
13 октября 2025
13 октября 2025
13 октября 2025
13 октября 2025
Израиль

В Тель-Авиве найдено обгоревшее тело женщины

время публикации: 13 октября 2025 г., 01:15 | последнее обновление: 13 октября 2025 г., 05:21
В Тель-Авиве найдено обгоревшее тело женщины
Пресс-служба МАДА

Поздно вечером 12 октября в Тель-Авиве, на углу улиц Ицхак Садэ и Игаль Алон было найдено обгоревшее тело женщины.

Парамедики службы "Маген Давид Адом" констатировали смерть этой женщины.

Полиция подозревает, что было совершено убийство, после чего тело подожгли.

Тело погибшей для опознания передано в институт судебной медицины "Абу Кабир".

Судя по всему, тело очень сильно обгорело. Первоначально и МАДА, и полиция сообщали, что найдено тело мужчины.

Израиль
