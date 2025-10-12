Галь Хирш опроверг слухи о полученных от "Красного Креста" данных о тяжелом состоянии заложников

Вечером 12 октября в социальных сетях появились слухи о том, что представители "Красного Креста" смогли осмотреть заложников и передали Израилю, что их состояние тяжелое.

Координатор по делам заложников бригадный генерал запаса Галь Хирш сообщил родственникам похищенных израильтян, что эта информация не соответствует действительности, Израиль не получал от "Красного Креста" никаких новых данных.

Представители "Красного Креста" также сообщили, что им до сих пор не позволили увидеть освобождаемых из плена израильтян, и у них нет информации об их состоянии.