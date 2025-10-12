x
12 октября 2025
13 октября 2025
Израиль

Галь Хирш опроверг слухи о полученных от "Красного Креста" данных о тяжелом состоянии заложников

ХАМАС
Заложники
время публикации: 12 октября 2025 г., 23:59
Галь Хирш опроверг слухи о полученных от "Красного Креста" данных о тяжелом состоянии заложников
Abed Rahim Khatib/Flash90

Вечером 12 октября в социальных сетях появились слухи о том, что представители "Красного Креста" смогли осмотреть заложников и передали Израилю, что их состояние тяжелое.

Координатор по делам заложников бригадный генерал запаса Галь Хирш сообщил родственникам похищенных израильтян, что эта информация не соответствует действительности, Израиль не получал от "Красного Креста" никаких новых данных.

Представители "Красного Креста" также сообщили, что им до сих пор не позволили увидеть освобождаемых из плена израильтян, и у них нет информации об их состоянии.

Израиль
