Глава пресс-службы ЦАХАЛа на арабском языке Авихай Эдраи вновь призвал жителей города Газа эвакуироваться.

В своем сообщении он заявил: "По оценкам ЦАХАЛа, более четверти миллиона жителей покинули город Газа в последние дни. Воспользуйтесь дорогой Аль-Рашид, направляйтесь в гуманитарную зону в Аль-Мауаси, где вы сможете получить гуманитарную помощь".

Он также сказал: "ЦАХАЛ полон решимости разгромить ХАМАС и расширяет территории свои атак с этой целью. Ради вашей безопасности покиньте этот район, сообщайте нам о блокпостах, которые боевики ХАМАСа устанавливают на вашем пути по телефону 0529625830".