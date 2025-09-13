x
13 сентября 2025
последняя новость: 12:14
13 сентября 2025
последняя новость: 12:14
13 сентября 2025
Израиль

Авихай Эдраи вновь призвал жителей города Газа эвакуироваться

Газа
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 13 сентября 2025 г., 10:57 | последнее обновление: 13 сентября 2025 г., 11:28
Авихай Эдраи вновь призвал жителей города Газа эвакуироваться
AP Photo/Jehad Alshrafi

Глава пресс-службы ЦАХАЛа на арабском языке Авихай Эдраи вновь призвал жителей города Газа эвакуироваться.

В своем сообщении он заявил: "По оценкам ЦАХАЛа, более четверти миллиона жителей покинули город Газа в последние дни. Воспользуйтесь дорогой Аль-Рашид, направляйтесь в гуманитарную зону в Аль-Мауаси, где вы сможете получить гуманитарную помощь".

Он также сказал: "ЦАХАЛ полон решимости разгромить ХАМАС и расширяет территории свои атак с этой целью. Ради вашей безопасности покиньте этот район, сообщайте нам о блокпостах, которые боевики ХАМАСа устанавливают на вашем пути по телефону 0529625830".

Израиль
