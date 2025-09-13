ХАМАС: на юге Газы убит "бригадный генерал" Джасир аль-Машухи

Хамасовский "Палестинский информационный центр" объявил, что в результате удара ЦАХАЛа по цели в Хан-Юнисе, на юге сектора Газы, был ликвидирован "бригадный генерал" Джасир аль-Машухи.

До начала войны "Железные мечи" аль-Машухи был главой полиции Рафаха (Рафиаха), сформированной правительством ХАМАСа.

ЦАХАЛ пока не комментирует его ликвидацию.