ХАМАС: на юге Газы убит "бригадный генерал" Джасир аль-Машухи
время публикации: 13 сентября 2025 г., 07:31 | последнее обновление: 13 сентября 2025 г., 07:37
Хамасовский "Палестинский информационный центр" объявил, что в результате удара ЦАХАЛа по цели в Хан-Юнисе, на юге сектора Газы, был ликвидирован "бригадный генерал" Джасир аль-Машухи.
До начала войны "Железные мечи" аль-Машухи был главой полиции Рафаха (Рафиаха), сформированной правительством ХАМАСа.
ЦАХАЛ пока не комментирует его ликвидацию.