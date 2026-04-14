Аарон Барак: "То, что произошло в Германии, может произойти и здесь"

время публикации: 14 апреля 2026 г., 14:18 | последнее обновление: 14 апреля 2026 г., 14:18
Бывший глава Верховного суда профессор Аарон Барак принял участие в мероприятии "Воспоминания в салоне" ("Зикарон ба-салон"), организованном Всеизраильской коллегией адвокатов.

"Нельзя исходить из предположения, что происшедшее в Германии не может произойти у нас. Если это произошло в стране Баха и Бетховена, это может произойти и у нас. Если демократия не защитит судей, судьи не смогут защитить демократию", - заявил Барак.

Одновременно бывший глава Верховного суда выразил поддержку закону о национальном характере государства. "Существование государства Израиль, как национального государства еврейского народа, представляет большую важность", - заявил Барак. "Это наше государство, национальное государство еврейского народа. Я всем сердцем верю в закон о национальном характере государства, которое является государством еврейского народа", - сказал бывший глава Верховного суда.

