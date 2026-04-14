"Маген Давид Адом" открыл клинику в бомбоубежище кибуца Мисгав-Ам

Служба "Маген Давид Адом" открыла пункт экстренной медицинской помощи внутри бомбоубежища в кибуце Мисгав-Ам. Этот населенный пункт расположен на линии границы, в нем проживает 240 человек, и ежедневно кибуц подвергается ракетным обстрелам и запускам ударных беспилотников из Ливана.

Клиника была создана после обращения, поступившего к генеральному директору МАДА: в ней жители кибуца смогут получать первичную медицинскую помощь до прибытия дополнительных медицинских сил, если это потребуется.

В рамках этого шага МАДА обеспечил клинику всем необходимым медицинским оборудованием, включая оборудование для реанимации, средства первой помощи, перевязочные материалы и другое современное оснащение.

управлении клиникой примет участие парамедик МАДА Игорь Красный, житель кибуца, который сказал: "Эта клиника изменит для нас правила игры. Мы находимся прямо на границе, а ближайшая к нам станция МАДА расположена в Кирьят-Шмоне; при ракетном обстреле дороги иногда могут быть перекрыты, а это значит, что в это время нам придется принимать и лечить пострадавших до прибытия бригад МАДА на место. И теперь, благодаря МАДА, у нас есть современное оборудование, лекарства, койки, перевязочные средства и многое другое, чтобы мы могли делать это максимально профессионально".